Аналітики дослідили інциденти з флотом і російськими БПЛА на Балтиці

З початку 2025 року в Балтійському морі було пошкоджено чотири підводні кабелі, зафіксовано десятки інцидентів над європейською прибережною інфраструктурою, включаючи прольоти над військовими об'єктами.

Про це з посиланням на Проєкт даних про збройні конфліктів пише Центр транспортних стратегій.

Російський так званий "тіньовий флот" нафтових танкерів функціонує як активна платформа для гібридної війни проти європейських держав.

Це дозволяє вести саботаж підводної інфраструктури та спостереження за безпілотниками над військовими та критично важливими об'єктами в Балтійському та Північному морях, говориться у публікації.

Аналітики, спираючись на дані про за 2025 та 2026 роки, розглянули інциденти з пошкодженням кабелів, активність безпілотників, захоплення суден та російські контрдії як єдину пов'язану кампанію, а не окремі інциденти.

З початку 2025 року в Балтійському морі було пошкоджено чотири підводні кабелі. І це після розриву кабелю Estlink 2 між Естонією та Фінляндією у грудні 2024 року – інцидент, який, за підозрою фінської влади, був спричинений судном тіньового флоту Eagle S. Ремонт Estlink 2 тривав сім місяців.

До того газопровід Balticconnector, єдиний неросійський газовий сполучний пункт Фінляндії та Естонії, був пошкоджений у 2023 році, а його ремонт зайняв шість місяців.

Щодо активності дронів, у звіті задокументовано 54 підозрілі інциденти – польоти над європейською прибережною інфраструктурою у 2025 році, включаючи прольоти аеропортів, військово-морських баз та військових об'єктів у Бельгії, Данії, Німеччині та Норвегії.

Єдиний підтверджений запуск дрона з судна був з російського корабля військової розвідки, а не з танкера тіньового флоту.

Однак Німеччина захопила Scanlark у вересні 2025 року після того, як прокурори стверджували, що він запустив розвідувальний дрон над фрегатом ВМС Німеччини на військово-морській базі Кіль та знайшов на борту обладнання для спостереження.

Санкціонований танкер Pushpa відстежувався біля узбережжя Данії під час хвилі інцидентів з дронами, які змусили закрити кілька данських аеропортів, перш ніж його захопили французькі військово-морські сили.

Росія відреагувала на посилення європейських правоохоронних заходів військовим ескортом, порушеннями повітряного простору та систематичною кампанією зі зміни прапора.

Майже 70 суден було переведено до російського реєстру з травня 2025 року, і, як очікується, ще 120 наслідуватимуть цей приклад.

Україна задокументувала 1392 судна тіньового флоту, який перевозить до 80% експорту російської морської сирої нафти та становить майже п'яту частину всіх діючих нафтових танкерів у світі.

Інституційні рамки, створені для управління ухиленням від санкцій, принципово не пристосовані для вирішення цієї загрози безпеці, стверджують аналітики.

