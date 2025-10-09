Наслідки переходу на радянську техніку: у РФ зросла кількість жертв авіакатастроф

Ространснагляд повідомив про різке зростання кількості загиблих в авіакатастрофах у Росії.

Про це пише Телеграм-канал "Кримський вітер".

Кількість загиблих у катастрофах літаків комерційної авіації в Росії з початку року перевищила сумарну кількість жертв таких подій за два попередні роки, повідомив заступник керівника Ространснагляду Володимир Фонарьов.

Відомство фіксує зростання кількості загиблих під час аварій бортів комерційних авіаперевізників другий рік поспіль.

"Основними причинами зростання аварійності став перехід авіакомпаній із західної техніки на літаки і вертольоти радянського виробництва і небажання молодих пілотів йти працювати на 50-річну техніку", – пише "Кримський вітер".

Таку думку висловлюють представники галузі, з якими поговорило російське видання "Известия".

За статистикою Ространснагляду, за неповний 2025 рік у чотирьох авіаінцидентах із комерційною авіацією загинули вже 53 людини. У 2024 році було 17 авіаінцидентів, у яких загинуло 37 осіб. У 2023 році – вісім інцидентів, 12 загиблих.

Більшість загиблих цього року - це жертви катастрофи Ан-24 авіакомпанії "Ангара" в червні. Ця авіакатастрофа забрала життя 48 осіб.

Російські медіа звертають увагу, що у Росії зросла не тільки кількість жертв катастроф у комерційній авіації, а й кількість загиблих в авіації загального призначення, яку використовують для некомерційних цілей.

Зокрема, у травневому звіті Міждержавного авіаційного комітету говориться, що за минулий рік у Росії сталося 40 авіапригод, у яких загинуло 64 людини. Тоді як у 2023 році в 21 авіаінциденті загинуло 20 осіб.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що чотирнадцять літаків Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) виконують рейси по Росії з конструкторськими недоліками фюзеляжу.

Російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників і електронної компонентної бази для літаків. "Наші підшипники навіть близько не стоять із тими, які потрібні нашій промисловості... Друга больова точка – електронна компонентна база", – заявив гендиректор "Аерокомпозиту" Анатолій Гайданський.

Раніше ЕП писала, що російська цивільна авіація – один із секторів економіки країни-агресора, де безпрецедентні санкції із закриттям неба, ембарго на постачання запчастин та відмовою в обслуговуванні суден західного виробництва справді відчутні.

Літаки Sukhoi Superjet 100, які через відсутність західних запчастин опинились на межі зняття з експлуатації. "Гордість російського авіапрому", яка із самого початку була збитковою, після запровадження санкцій взагалі стала небезпечною для життя: кількість інцидентів за два роки зросла вдвічі.

Раніше ЕП писала про те, що наявні у російських авіакомпаній літаки Boeing та Airbus "тримаються на скотчі і доброму слові". І аналізувала, як санкції та війна "утилізують" цивільну авіацію РФ та чи приземляться остаточно її літаки. Про це ви можете прочитати у статті "На крилах "канібалізму": як санкції перетворюють російську авіацію на металобрухт.