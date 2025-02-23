Супутниковий шантаж: що буде, якщо Starlink в Україні вимкнуть

На початку великої війни Starlink став однією з ключових технологій, які допомогли Україні вистояти та стримати наступ російських військ. Сили оборони за лічені місяці розгорнули систему супутникового інтернету, зробивши його основою військового зв’язку.

Згодом активне використання дронів значно прискорило процес виявлення та ураження цілей, а Starlink став критично важливим для командних рішень. Він відкрив для української армії нові можливості в управлінні військами, плануванні та реалізації операцій.

Однак ця технологія напряму пов’язана з ім’ям Ілона Маска, тож вже восени 2022 року Україна зіткнулася з першими проблемами роботи терміналів. Кульмінацією усіх цих історій стали переговори щодо рідкісноземельних металів, де потенційне вимкнення Starlink для українських користувачів несподівано виявилося одним із важелів тиску адміністрації Трампа на українську владу.

Сам Маск відкидає звинувачення, заявляючи, що ця інформація не відповідає дійсності. Проте такі сигнали змушують замислитися: що буде, якщо одного дня Starlink перестане працювати в Україні? І як до цього можуть підготуватися Сили оборони?

Скільки Starlink в Україні

Перші термінали Starlink почали масово надходити в Україну вже через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення. 26 лютого 2022 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска з проханням забезпечити країну супутниковим інтернетом.

Маск, який на той момент активно підтримував Україну та навіть викликав Путіна на двобій, одразу відгукнувся на запит. 28 лютого компанія SpaceX відправила перші 500 Starlink.

З часом кількість терміналів почала швидко зростати. Протягом трьох років війни постачання здійснювалося кількома шляхами:

через уряди партнерських країн;

державні установи;

волонтерські та благодійні організації;

приватні ініціативи.

Так, наприклад, в інтерв'ю ЕП міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповідав, що на травень 2024 року його країна передала Україні 20 тис. терміналів Starlink.

На сьогодні точна їхня кількість невідома. У перші місяці війни більшість із них завозили централізовано через Мінцифри. У кінці 2023 року Федоров називав цифру 47 тис. терміналів, отриманих завдяки домовленостям уряду.

Однак тепер левову частку Starlink також купують напряму військові, волонтери та громадяни. Попит на термінали особливо зріс восени 2022 року після перших масованих атак на енергетичну інфраструктуру, оскільки супутниковий інтернет дає змогу залишатися на зв’язку навіть за відсутності електроенергії.

За оцінками народного депутата, члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, в Україні може бути близько 160 тис. модемів Starlink.

Фахівець із систем РЕБ та зв’язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов у коментарі Defense Express зазначав, що в Силах оборони використовується до 100 тис. терміналів Starlink.

Як Starlink став критично важливим

Українські військові почали активно використовувати Starlink ще під час битви за Київ. Ефективність супутникового зв’язку була настільки високою, що в липні 2022 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Маска з проханням надати Україні ще 8 тис. терміналів.

"Поява Starlink в українській армії у 2022 році стала справжнім геймчейнджером. Це був саме той елемент, якого нам бракувало", – зазначає голова ГО "Аеророзвідка" Ярослав Гончар.

Супутниковий зв’язок із широкосмуговим покриттям зробив можливим мозаїчне управління військами та покращив координацію малих мобільних груп, які можуть мати значний тактичний і стратегічний вплив, пояснює Гончар.

"Зараз основна ланка, яка використовує Starlink – це оператори БПЛА та командні пункти різних рівнів – від батальйону до корпусу", – розповідає ЕП військовослужбовець артилерійського підрозділу однієї з бригад, що наразі виконує бойові завдання на Курщині, а раніше – на Донбасі.

За словами Гончара, технологія підвищує мобільність командних пунктів, груп спостереження та ударних підрозділів, а також значно прискорює управління військовими операціями.

Супутниковий інтернет також відіграє ключову роль у функціонуванні безпілотників, мобільних груп ППО, радіоелектронної боротьби та систем відеоспостереження.

Командир підрозділу операторів БПЛА та засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко наголошує, що Starlink сьогодні є важливішим за багато видів озброєння, отриманого від Вашингтона. На його думку, ця технологія має навіть більше значення, ніж окремі системи ППО чи HIMARS.

Малопомітний Starlink є важливим елементом підтримання ефективності Збройних Сил Getty Images

В інтерв’ю POLITICO міністр Федоров зазначав, що навіть якщо десь не буде світла чи інтернету, через генератори за допомогою Starlink можливо поновити будь-який зв'язок.

Ця технологія забезпечує комунікацію там, де традиційні засоби зв’язку недоступні через бойові дії або зруйновану інфраструктуру. Це особливо важливо для екстреного зв’язку в постраждалих регіонах, роботи журналістів і волонтерів, а також функціонування "пунктів незламності", де люди можуть зарядити пристрої та вийти в інтернет.

Зрештою, під час деокупації Харківщини та Херсонщини саме Starlink дозволив місцевим жителям отримати доступ до інтернету в перші години після повернення українських військ.

Трансформація Маска та проблеми роботи Starlink в Україні

У вересні 2022 року компанія SpaceX надіслала листа до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування Starlink в Україні. За підрахунками компанії, до кінця того року на ці потреби було потрібно понад 120 млн дол., а за 2023 рік – близько 400 млн дол.

Того ж місяця Україна вперше застосувала морські дрони проти російських суден у Севастопольській бухті, проте за 70 км від цілі зв’язок із ними зник. Як з’ясувалося, у компанії Маска на його прохання вимкнули Starlink, побоюючись ескалації конфлікту. Переконати мільярдера змінити рішення не вдалося, тому українські військові модифікували безпілотники.

Приблизно в цей же період світогляд Маска почав змінюватися. Він представив свій "мирний план", заявив, що на Півдні та Сході України "переважно проживають росіяни", і вже не сприймав Путіна як абсолютне зло, як це було у лютому 2022 року.

Разом із цим українські військовослужбовці неодноразово помічали збої у роботі технології. За словами Гончара, такі проблеми траплялись при деокупації Херсонщини: коли українські війська просувались до обласного центру, Starlink переставав працювати. Тоді доводилось оперативно звертатись до SpaceX з поясненнями, що на цій ділянці території вже знаходяться українські військові.

У лютому 2023 року президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанія обмежила використання Starlink із дронами, оскільки ця технологія ніколи не була призначена для використання у якості зброї.

Пізніше, у лютому 2024 року, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що росіяни також використовують Starlink на фронті. Маск заперечив це, заявивши, що компанія ніколи не продавала термінали Росії ні напряму, ні опосередковано.

За даними Reuters, питання можливого відключення Starlink для України обговорювалося під час переговорів представників адміністрації Дональда Трампа щодо угоди про рідкісноземельні метали. Це питання повторно порушували на зустрічі Кіта Келлога, спецпредставника США з питань України та Росії, із Зеленським.

Ця інформація викликала міжнародну реакцію. Польський віцепрем’єр-міністр Гавковський заявив, що відключення терміналів, які фінансує Польща, неможливе. Він наголосив, що "ніхто не може розірвати бізнес-контракт щодо комерційної послуги, стороною якої є Польща".

Одразу після деокупації Херсону саме завдяки Starlink місцеві мешканці отримали доступ до зв'язку Getty Images

Зрештою, сам Маск відкинув повідомлення Reuters, заявивши, що "журналісти брешуть". Однак саме позиція Польщі, яка фінансує роботу значної кількості терміналів в Україні, є однією з головних причин, чому SpaceX навряд чи зважиться на такий крок.

По-перше, SpaceX – приватна компанія, і виконання рішень держав, щоб надавити на іншу країну під час переговорів виглядає абсурдним. По-друге, за словами Федорова, інтернет від Starlink повністю фінансується західними донорами. Це підтверджує аргументи Гавковського про бізнес-контракти, крім того, зі слів самого Маска, компанія отримує за роботу терміналів в Україні десятки мільйонів доларів на місяць.

По-третє, якщо SpaceX виконає забаганку Білого дому та відключить Starlink, це вдарить по її репутації серед інших країн. Зрештою, ніхто не забороняє компанії в будь-який момент повідомити про "технічний збій", який може тривати кілька днів. Саме тому Україна вже зараз має шукати альтернативи, щоб у майбутньому уникнути можливих ризиків.

Що станеться, якщо Starlink все ж таки вимкнуть

Експерти та військовослужбовці, з якими поспілкувалася ЕП, вважають, що навіть якщо супутниковий інтернет перестане працювати в Україні, катастрофи не станеться. Однак це спричинить серйозні проблеми.

"Фактично ми повернемося до попереднього технологічного рівня, умовно до моменту, коли у нас ще не було цих терміналів. Найбільше це позначиться на роботі розвідки, а також на швидкості виявлення та знищення цілей", – зазначає Гончар із ГО "Аеророзвідка".

За словами бійця артилерійського підрозділу однієї з бригад, що виконує бойові завдання на Курщині, швидкість і точність роботи артилерії безпосередньо залежать від Starlink. "Раніше, коли ми були на Донбасі, підключення до стріму з дрона та початок стрільби займало 3–5 хвилин. Без Starlink це буде значно складніше. Якщо починається атака на наші позиції, а ми не маємо відео з дрона, а лише отримуємо координати, це одразу знизить точність вогню", – пояснює він.

Це також вплине на витрату боєприпасів. "Якщо зі стрімом можна пристрілятися за два снаряди, то за диктованими координатами доведеться використати вже 5-7", – додає він.

Крім того, всім підрозділам, де є Starlink потрібно буде наново перебудовувати систему зв’язку, а це займе час та однозначно вплине на якість зв'язку. Відповідно, будувати альтернативний зв’язок потрібно вже зараз, не чекаючи коли погрози стануть реальністю.

Як зазначив військовослужбовець Сергій "Флеш" Бескрестнов, можна використовувати LTE-модеми із зовнішніми антенами, радіозв’язок, Silvus, Wi-Fi мости, Harris KV та альтернативні супутникові системи. Крім того, варто підключатися до локальних провайдерів і оптоволоконних мереж, які доступні в багатьох населених пунктах.

"Щоб переобладнати наші пости РЕР (радіоелектронної розвідки) та пеленгації, нам вистачить 1–2 дні. Але Starlink ніколи не був у нас єдиним засобом зв’язку. Ми також чуємо новини про можливе відключення терміналів, тому заздалегідь підготували пости, які працюють не лише через супутниковий інтернет", – розповідає військовослужбовець підрозділу технічних засобів розвідки.

Зрештою в України є цілий контингент військ, який воює на території РФ, де термінали Starlink взагалі не працюють. Там українські війська на рівні бригад не перший місяць використовують європейську альтернативу.

"У нас є європейські аналоги супутникового зв’язку, але їхня надійність залишає бажати кращого. Якщо Starlink достатньо просто встановити, замаскувати – і він одразу працює, то з аналогами потрібно вручну налаштовувати антену на супутник. Навіть після цього сигнал не завжди стабільний", – пояснює військовослужбовець артилерійського підрозділу, який виконує бойові завдання на Курщині.

В цьому і є певна пастка самого Starlink, оскільки повноцінного аналога йому фактично немає і будь-яка заміна однозначно буде гіршою за якістю. Хай там як, а росіяни переважно воюють без Starlink, що не заважає їм мати свої стріми з дронів, забезпечувати роботу РЕР та РЕБ та зберігати керованість командних пунктів.