Google навмисно погіршить систему пошуку в ЄС, щоб уникнути мільярдних штрафів – ЗМІ

Google запровадила зміни до результатів онлайн-пошуку в Європі, щоб задовольнити вимоги антимонопольних органів ЄС.

Про це пише Reuters.

За словами компанії, цей крок погіршить користувацький досвід та призведе до зростання витрат для європейських підприємств.

Ці зміни є найбільшим зниженням якості послуг найпопулярнішої у світі пошукової системи за всю її 29-річну історію, повідомив агентству представник Google.

ЄС позиціював ці зміни як вирівнювання умов для компаній, що розміщують рекламу.

Однак представники Google зазначають, що насправді ці зміни надають перевагу сайтам порівняння цін (вертикальні пошукові сервіси або VSS), пов'язаним із такими секторами, як готелі, авіакомпанії та ресторани, наприклад Expedia чи Booking.com.

У результатах пошуку вони займають більш помітне місце порівняно з компаніями цих секторів, які вказані лише з посиланням на їхні вебсайти, номерами телефонів та адресами.

У липні Google оштрафували за надання переваги власним сервісам у результатах пошуку у сферах покупок, готелів, транспорту та спорту, що є порушенням Закону ЄС про цифрові ринки (DMA), спрямованого на обмеження впливу великих технологічних компаній.

Європейська комісія надала компанії 60 днів на приведення своєї діяльності у відповідність до DMA, інакше їй загрожують періодичні штрафні санкції у розмірі до 5% від її загального світового обороту.

В оновлених результатах пошуку згори сторінки буде виділено одну спеціалізовану пошукову систему, за нею – ще дві з меншою кількістю деталей.

Нижче них розміщуватиметься щось на кшталт "каруселі" готелів, авіакомпаній та ресторанів, але звідти приберуть ключові характеристики, наприклад, ціни, в режимі реального часу. Рейтинг визначатиметься алгоритмом Google.

"Ці зміни погіршують користувацький досвід для європейців – сприяють розвитку онлайн-посередників за рахунок місцевих підприємств та прибирають корисні функції, на які люди покладаються щодня.

На користувачів за межами ЄС ці зміни не вплинуть", – каже Нік Фокс, старший віцепрезидент Google з питань знань та інформації.

Google зазначила, що попередні зміни, внесені з метою дотримання DMA, призвели до 30-відсоткового падіння трафіку безплатних прямих бронювань для європейського бізнесу, і очікується, що останні зміни також негативно на них вплинуть.

Компанія повідомила, що протестувала ці зміни на мільйонах користувачів у Європі, які висловили високий рівень незадоволення, оскільки їм доводиться повторно вводити запити, щоб знайти те, що вони шукають.

За майже два десятиліття Google накопичила антимонопольні штрафи від ЄС на загальну суму 10,38 млрд євро.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року Єврокомісія розпочала нове розслідування проти Google щодо можливого зловживання домінантним становищем на ринку інструментів штучного інтелекту (ШІ) проти конкурентів.