У Мінцифи очікують, що провайдери підключать до мережі тисячу селищ

Провайдери платитимуть за доступ до електричних опор символічну 1 копійку замість 10 гривень, завдяки чому до мережі під'єднають тисячу селищ, де люди досі не мають домашнього інтернету.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Роками провайдери оминали віддалені села, бо оренда електричних опор робила їх підключення економічно невигідним. Відтепер провайдери платитимуть за доступ до інфраструктури символічну 1 копійку замість 10 гривень", – повідомило міністерство.

Зекономлені гроші підуть на розбудову мереж. Це рішення надасть можливість під'єднати до мережі 1 043 населені пункти, де люди досі не мають домашнього інтернету, стверджують у відомстві.

"Нові правила зменшують фінансові бар'єри для телеком-бізнесу. Завдяки цьому провайдери зможуть вкласти зекономлені кошти в закупівлю обладнання, модернізацію вузлів зв'язку та прокладання хPON", – говориться у повідомленні.

Пільгова ціна діє не лише на опори всередині сіл, а й на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів. Такі умови працюватимуть довгостроково — протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення. Це дасть змогу провайдерам упевнено планувати інвестиції.

Здешевлення оренди опор безпосередньо впливає на розвиток мереж довкола сіл, стверджують у міністерстві.

Мешканці матимуть стабільний домашній інтернет у найвіддаленіших регіонах та можливість вільно користуватися Дією і банківськими послугами, вчитися та працювати дистанційно.

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