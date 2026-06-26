Маск планує вийти на конкурентний ринок мобільних послуг у США

Компанія SpaceX Ілона Маска повідомила інвесторам, що планує запустити нову послугу мобільного зв'язку Starlink для споживачів у США, що може докорінно змінити ситуацію на багатомільярдному ринку мобільних мереж країни.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами чотирьох осіб, обізнаних у цьому питанні, президент і головний операційний директор компанії Гвінн Шотвелл під час нещодавнього роудшоу, присвяченого IPO, повідомила інвесторам, що компанія розглядає можливість запуску роздрібного продукту Starlink і може побудувати власну наземну мобільну мережу в США.

Такий крок вимагатиме від Starlink створення нової роздрібної пропозиції шляхом продажу мобільних тарифних планів індивідуальним клієнтам, що означатиме пряму конкуренцію з трьома великими американськими операторами мобільного зв'язку — Verizon Wireless, AT&T та T-Mobile.

На сьогодні SpaceX пропонує в США більш обмежені послуги безпосередньо споживачам, надаючи перевагу наданню доступу до своїх супутників телекомунікаційним компаніям, таким як T-Mobile, для доповнення їхнього існуючого покриття мережі в сільських районах.

Хоча умови комерційних угод Starlink не розголошуються, аналітики вважають, що компанія отримує частку від доходів тих клієнтів, чиї мобільні тарифи включають доступ до її супутників.

Вихід SpaceX на ринок роздрібних контрактів стане одним із найзначніших кроків компанії в напрямку комерційної експансії з часу запуску Starlink, який уже працює у понад 150 країнах світу, пропонуючи високошвидкісний інтернет-доступ через свою супутникову групу.

Пропозиція мобільних послуг безпосередньо споживачам надасть SpaceX доступ до набагато більшого ринку, ніж лише супутниковий широкосмуговий доступ, що потенційно зменшить її залежність від телекомунікаційних партнерів, які наразі виступають посередниками між супутниками Starlink та кінцевими користувачами.

Нагадаємо:

12 червня акції SpaceX підскочили на понад 20% під час дебюту на біржі Nasdaq, що підвищило ринкову капіталізацію компанії до понад 2 трильйонів доларів.

Ілон Маск заявив, що SpaceX може принести 1 трильйон доларів доходу до 2030 року.