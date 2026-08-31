Маск готовий дозволити використовувати Starlink у РФ, але треба рішення Трампа – FT

Маск може дозволити використовувати Starlink у РФ, але є умова

Мільярдер Ілон Маск заявляв ексміністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Джерела FT заявляють, що Маск раніше заявляв Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати дрони, оснащені системою Starlink, за межами її кордонів для ураження російських цілей. Однак, за словами джерел, Маск повідомив Україні, що це політичне рішення, яке має ухвалити Білий дім.

Федоров відмовився коментувати свої розмови з Маском.

Також Федоров заявив, що посилення Україною ударів на великі відстані проти Росії є найреальнішим шляхом до того, щоб змусити правителя РФ Владіміра Путіна припинити війну, але для цього потрібні додаткові інвестиції в озброєння, яке використовується для таких ударів.

Нагадаємо:

Під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня президент Володимир Зеленський попросив надати Україні дозвіл використовувати систему Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.