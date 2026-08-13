Starlink розпочав прийом замовлень на свої послуги у В’єтнамі

Сервіс супутникового інтернету Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, розпочав прийом замовлень у В'єтнамі, як повідомляється на місцевому веб-сайті компанії.

Про цк повідомляє Reuters.

Тепер домогосподарства можуть внести аванс через веб-сайт starlink.com.vn за тарифний план для приватних осіб, вартість якого починається від 43 доларів на місяць, плюс вартість обладнання – 326 доларів.

Мінімальна щомісячна абонентська плата для корпоративних клієнтів становить 56 доларів.

Згідно з картою покриття Starlink, В'єтнам став шостим ринком Південно-Східної Азії, де доступні послуги Starlink, приєднавшись до Індонезії, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру та Східного Тимору.

У березні 2025 року уряд В'єтнаму оголосив, що дозволить SpaceX запустити Starlink на пробній основі, скасувавши обмеження на іноземну власність щодо цієї послуги.

Влада обмежила кількість абонентів до 600 000 протягом пробного періоду, який триватиме до кінця 2030 року.

Послугу надає місцевий підрозділ SpaceX — компанія Starlink Services Vietnam, яка була заснована у вересні 2025 року зі статутним капіталом у 1,1 мільйона доларів.

За даними уряду, В'єтнам надав дозвіл на експлуатацію чотирьох наземних шлюзових станцій Starlink.

Нагадаємо:

Компанія Google повідомила, що її портфель тепер включає акції космічної та компанії SpaceX на суму 94,1 мільярда доларів.