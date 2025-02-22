У Польщі прокоментували можливе відключення Starlink в Україні

Європейська правда

Віцепремʼєр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що не вважає можливим відключення в Україні терміналів супутникового звʼязку Starlink, які оплачує польська сторона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

Гавковський наголосив, що Польща передала Україні придбані термінали Starlink і буде й далі платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України.

"Я не можу собі уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт щодо комерційної послуги, стороною якої є Польща", – додав віцепремʼєр Польщі.

Пост Гавковсього зʼявився після повідомлення агентства Reuters про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

За офіційними даними від уряду України, Польща оплатила майже 20 тисяч терміналів Starlink, які використовуються не лише у військових цілях, а й для звʼязку на прифронтових територіях.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський минулого року також запевняв, що Варшава продовжить підтримку терміналів Starlink в Україні.