США погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини – Reuters

Українська правда

Американські переговірники розглядають можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink компанії Ілона Маска, якщо Україна не погодиться на їхні умови.

Джерело: Reuters з посиланням на три джерела, знайомих з цим питанням

Деталі: За даними джерел видання, переговірники з боку США тиснуть на Київ, вимагаючи доступу до українських корисних копалин. Як один із важелів тиску розглядається можливість відключення країни від Starlink.

Дослівно: "Продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Це питання знову піднімалося під час зустрічі між спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом і Зеленським".

Деталі: Під час зустрічі Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин, повідомило Reuters джерело.

Передісторія:

Адміністрація Дональда Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують репарації, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Сполучених Штатів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп був засмучений через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.

Радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпишеугоду зі Сполученими Штатами щодо видобутку корисних копалин.