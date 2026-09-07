Один із великих телеком-операторів України відключив усіх абонентів від 3G

Київстар завершив масове використання технології 3G, понад 1 млн абонентів оператора перейшли на швидкісний 4G.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Київстар першим в Україні повністю вивів технологію 3G з масової експлуатації. Понад 1 млн абонентів перейшли на 4G, а вивільнений частотний ресурс повністю спрямують на розвиток LTE-мережі.

Для незначної кількості B2B-клієнтів 3G тимчасово зберігається локально з огляду на специфіку розташування обладнання. Перехід таких об'єктів на 4G планується завершити найближчим часом. Водночас для споживачів технологія вже недоступна.

У результаті доступний для 4G ресурс зріс на 25% – це дало змогу підвищити швидкість і стабільність мобільних сервісів.

Головною причиною відмови від 3G стала значно вища ефективність використання технології 4G порівняно з 3G.

За даними Глобальної асоціації постачальників мобільного зв'язку (GSA), оператори в усьому світі поступово виводять цю технологію з експлуатації, а країни Європи є лідерами цього процесу.

Київстар розпочав поетапне згортання 3G ще у 2023 році по всіх регіонах України.

Важливим результатом проєкту також став перерозподіл 20 МГц у діапазоні 2100 МГц на користь 4G. Тепер весь частотний ресурс цього діапазону працює на розвиток 4G-мережі.

Крім того, зі слів компанії, завдяки цьому перерозподілу швидкість передачі даних у мережі оператора має зрости на 20-40% залежно від локації.

Нагадаємо:

З 18 серпня Київстар почав відключати 3G у частині населених пунктів Дніпропетровської, Івано-Франківської та Хмельницької областей.