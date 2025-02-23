Спутниковый шантаж: что будет, если Starlink в Украине отключат

В начале большой войны Starlink стал одной из ключевых технологий, которые помогли Украине выстоять и сдержать наступление российских войск. Силы обороны за считанные месяцы развернули систему спутникового интернета, сделав его основой военной связи.

Впоследствии активное использование дронов значительно ускорило процесс обнаружения и поражения целей, а Starlink стал критически важным для командных решений. Он открыл для украинской армии новые возможности в управлении войсками, планировании и реализации операций.

Однако эта технология напрямую связана с именем Илона Маска, поэтому уже осенью 2022 года Украина столкнулась с первыми проблемами работы терминалов. Кульминацией всех этих историй стали переговоры по редкоземельным металлам, где потенциальное отключение Starlink для украинских пользователей неожиданно оказалось одним из рычагов давления администрации Трампа на украинскую власть.

Сам Маск отвергает обвинения, заявляя, что эта информация не соответствует действительности. Однако такие сигналы заставляют задуматься: что будет, если однажды Starlink перестанет работать в Украине? И как к этому могут подготовиться Силы обороны?

Сколько Starlink в Украине

Первые терминалы Starlink начали массово поступать в Украину уже через несколько дней после начала полномасштабного вторжения. 26 февраля 2022 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой обеспечить страну спутниковым интернетом.

Маск, который на тот момент активно поддерживал Украину и даже вызвал Путина на поединок, сразу откликнулся на запрос. 28 февраля компания SpaceX отправила первые 500 Starlink.

Со временем количество терминалов начало быстро расти. В течение трех лет войны снабжение осуществлялось несколькими путями:

через правительства стран-партнеров;

государственные учреждения;

волонтерские и благотворительные организации;

частные инициативы.

Так, например, в интервью ЭП министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский рассказывал, что на май 2024 года его страна передала Украине 20 тыс. терминалов Starlink.

На сегодняшний день точное их количество неизвестно. В первые месяцы войны большинство из них завозили централизованно через Минцифры. В конце 2023 года Федоров называл цифру 47 тыс. терминалов, полученных благодаря договоренностям правительства.

Однако теперь львиную долю Starlink также покупают напрямую военные, волонтеры и граждане. Спрос на терминалы особенно вырос осенью 2022 года после первых массированных атак на энергетическую инфраструктуру, поскольку спутниковый интернет позволяет оставаться на связи даже при отсутствии электроэнергии.

По оценкам народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, в Украине может быть около 160 тыс. модемов Starlink.

Специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов в комментарии Defense Express отмечал, что в Силах обороны используется до 100 тыс. терминалов Starlink.

Как Starlink стал критически важным

Украинские военные начали активно использовать Starlink еще во время битвы за Киев. Эффективность спутниковой связи была настолько высокой, что в июле 2022 года тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к Маску с просьбой предоставить Украине еще 8 тыс. терминалов.

"Появление Starlink в украинской армии в 2022 году стало настоящим геймчейнджером. Это был именно тот элемент, которого нам не хватало", - отмечает председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар.

Спутниковая связь с широкополосным покрытием сделала возможным мозаичное управление войсками и улучшила координацию малых мобильных групп, которые могут иметь значительное тактическое и стратегическое влияние, объясняет Гончар.

"Сейчас основное звено, которое использует Starlink - это операторы БПЛА и командные пункты разных уровней - от батальона до корпуса", - рассказывает ЭП военнослужащий артиллерийского подразделения одной из бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи на Курщине, а раньше - на Донбассе.

По словам Гончара, технология повышает мобильность командных пунктов, групп наблюдения и ударных подразделений, а также значительно ускоряет управление военными операциями.

Спутниковый интернет также играет ключевую роль в функционировании беспилотников, мобильных групп ПВО, радиоэлектронной борьбы и систем видеонаблюдения.

Командир подразделения операторов БПЛА и основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко отмечает, что Starlink сегодня важнее многих видов вооружения, полученного от Вашингтона. По его мнению, эта технология имеет даже большее значение, чем отдельные системы ПВО или HIMARS.

Малозаметный Starlink является важным элементом поддержания эффективности Вооруженных Сил Getty Images

В интервью POLITICO министр Федоров отмечал, что даже если где-то не будет света или интернета, через генераторы с помощью Starlink возможно восстановить любую связь.

Эта технология обеспечивает коммуникацию там, где традиционные средства связи недоступны из-за боевых действий или разрушенной инфраструктуры. Это особенно важно для экстренной связи в пострадавших регионах, работы журналистов и волонтеров, а также функционирования "пунктов несокрушимости", где люди могут зарядить устройства и выйти в интернет.

В конце концов, во время деоккупации Харьковщины и Херсонщины именно Starlink позволил местным жителям получить доступ к интернету в первые часы после возвращения украинских войск.

Трансформация Маска и проблемы работы Starlink в Украине

В сентябре 2022 года компания SpaceX направила письмо в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование Starlink в Украине. По подсчетам компании, до конца того года на эти нужды требовалось более 120 млн долл., а за 2023 год - около 400 млн долл.

В том же месяце Украина впервые применила морские дроны против российских судов в Севастопольской бухте, однако в 70 км от цели связь с ними пропала. Как выяснилось, в компании Маска по его просьбе отключили Starlink, опасаясь эскалации конфликта. Убедить миллиардера изменить решение не удалось, поэтому украинские военные модифицировали беспилотники.

Примерно в этот же период мировоззрение Маска начало меняться. Он представил свой "мирный план", заявил, что на Юге и Востоке Украины "преимущественно проживают русские", и уже не воспринимал Путина как абсолютное зло, как это было в феврале 2022 года.

Вместе с этим украинские военнослужащие неоднократно замечали сбои в работе технологии. По словам Гончара, такие проблемы случались при деоккупации Херсонщины: когда украинские войска продвигались к областному центру, Starlink переставал работать. Тогда приходилось оперативно обращаться к SpaceX с объяснениями, что на этом участке территории уже находятся украинские военные.

В феврале 2023 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила использование Starlink с дронами, поскольку эта технология никогда не была предназначена для использования в качестве оружия.

Позже, в феврале 2024 года, Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что россияне также используют Starlink на фронте. Маск опроверг это, заявив, что компания никогда не продавала терминалы России ни напрямую, ни косвенно.

По данным Reuters, вопрос возможного отключения Starlink для Украины обсуждался во время переговоров представителей администрации Дональда Трампа по соглашению о редкоземельных металлах. Этот вопрос повторно поднимался на встрече Кита Келлога, спецпредставителя США по вопросам Украины и России, с Зеленским.

Эта информация вызвала международную реакцию. Польский вице-премьер-министр Гавковский заявил, что отключение терминалов, которые финансирует Польша, невозможно. Он подчеркнул, что "никто не может разорвать бизнес-контракт по коммерческой услуге, стороной которой является Польша".

Сразу после деоккупации Херсона именно благодаря Starlink местные жители получили доступ к связи Getty Images

В конце концов, сам Маск отверг сообщение Reuters, заявив, что "журналисты врут". Однако именно позиция Польши, которая финансирует работу значительного количества терминалов в Украине, является одной из главных причин, почему SpaceX вряд ли решится на такой шаг.

Во-первых, SpaceX - частная компания, и выполнение решений государств, чтобы надавить на другую страну во время переговоров выглядит абсурдным. Во-вторых, по словам Федорова, интернет от Starlink полностью финансируется западными донорами. Это подтверждает аргументы Гавковского о бизнес-контрактах, кроме того, со слов самого Маска, компания получает за работу терминалов в Украине десятки миллионов долларов в месяц.

В-третьих, если SpaceX выполнит прихоть Белого дома и отключит Starlink, это ударит по ее репутации среди других стран. В конце концов, никто не запрещает компании в любой момент сообщить о "техническом сбое", который может длиться несколько дней. Именно поэтому Украина уже сейчас должна искать альтернативы, чтобы в будущем избежать возможных рисков.

Что произойдет, если Starlink все же выключат

Эксперты и военнослужащие, с которыми пообщалась ЭП, считают, что даже если спутниковый интернет перестанет работать в Украине, катастрофы не произойдет. Однако это повлечет серьезные проблемы.

"Фактически мы вернемся к предыдущему технологическому уровню, условно к моменту, когда у нас еще не было этих терминалов. Больше всего это скажется на работе разведки, а также на скорости обнаружения и уничтожения целей", - отмечает Гончар из ОО "Аэроразведка".

По словам бойца артиллерийского подразделения одной из бригад, выполняющего боевые задачи на Курщине, скорость и точность работы артиллерии напрямую зависят от Starlink. "Раньше, когда мы были на Донбассе, подключение к стриму с дрона и начало стрельбы занимало 3-5 минут. Без Starlink это будет значительно сложнее. Если начинается атака на наши позиции, а мы не имеем видео с дрона, а только получаем координаты, это сразу снизит точность огня", - объясняет он.

Это также повлияет на расход боеприпасов. "Если со стримом можно пристреляться за два снаряда, то по диктуемым координатам придется использовать уже 5-7", - добавляет он.

Кроме того, всем подразделениям, где есть Starlink нужно будет заново перестраивать систему связи, а это займет время и однозначно повлияет на качество связи. Соответственно, строить альтернативную связь нужно уже сейчас, не дожидаясь когда угрозы станут реальностью.

Как отметил военнослужащий Сергей "Флеш" Бескрестнов, можно использовать LTE-модемы с внешними антеннами, радиосвязь, Silvus, Wi-Fi мосты, Harris KV и альтернативные спутниковые системы. Кроме того, стоит подключаться к локальным провайдерам и оптоволоконным сетям, которые доступны во многих населенных пунктах.

"Чтобы переоборудовать наши посты РЭР (радиоэлектронной разведки) и пеленгации, нам хватит 1-2 дня. Но Starlink никогда не был у нас единственным средством связи. Мы также слышим новости о возможном отключении терминалов, поэтому заранее подготовили посты, которые работают не только через спутниковый интернет", - рассказывает военнослужащий подразделения технических средств разведки.

В конце концов у Украины есть целый контингент войск, который воюет на территории РФ, где терминалы Starlink вообще не работают. Там украинские войска на уровне бригад не первый месяц используют европейскую альтернативу.

"У нас есть европейские аналоги спутниковой связи, но их надежность оставляет желать лучшего. Если Starlink достаточно просто установить, замаскировать - и он сразу работает, то с аналогами нужно вручную настраивать антенну на спутник. Даже после этого сигнал не всегда стабилен", - объясняет военнослужащий артиллерийского подразделения, выполняющего боевые задачи на Курщине.

В этом и есть определенная ловушка самого Starlink, поскольку полноценного аналога ему фактически нет и любая замена однозначно будет хуже по качеству. Так или иначе, а россияне преимущественно воюют без Starlink, что не мешает им иметь свои стримы с дронов, обеспечивать работу РЭР и РЭБ и сохранять управляемость командных пунктов.