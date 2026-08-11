"Флеш" розповів про основну загрозу створення росіянами власного Starlink

Позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") вважає, що основна загроза в разі створення росіянами власного аналогу Starlink ("Рассвєт") – можливість атакувати Україному БПЛА з онлайн-керуванням через супутники.

Про це він написав у Facebook.

"Зв'язок на фронтах у ворога покращиться – тут все зрозуміло. Основна загроза полягає в тому, що ми зараз не можемо використовувати "Старлінк" для онлайн керування БПЛА над Росією. Він там не працює.

А ось росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою БПЛА з онлайн-керуванням через свої супутники", – написав "Флеш".

Рішення цієї проблеми він бачить у спрямуванні всіх сил на створення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) проти російської системи "Рассвєт", доки на це є час. Позаштатний радник Президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони вважає це пріоритетним завданням для себе.

Більше про систему "Рассвєт" читайте в матеріалі ЕП: Росія втратила Starlink і будує заміну. Що відомо про систему "Рассвєт"

Нагадаємо:

За словами "Флеша", наразі на орбіті перебувають до 40 супутників системи "Рассвєт".

Комерційну експлуатацію мережі планують почати у 2027 році. До цього часу орбітальне угруповання планують довести до 250 апаратів.

На думку "Флеша", щоб передавання даних було постійним та стабільним, потрібно запустити мінімум 200-250 таких супутників. До 2030 року розробники системи хочуть розгорнути близько 730 апаратів, а до 2035-го – понад 900.