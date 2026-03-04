Трафік суден у Ормузькій протоці знизився на 94% з початку війни в Ірані

Трафік суден через Ормузьку протоку, найважливішу у світі транспортну артерію для перевезення нафти та скрапленого природного газу, майже повністю зупинився після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє аналітична компанія Argus.

За даними Спільного морського інформаційного центру (JMIC), 1 березня через протоку пройшли лише три танкери, що є одним із найменших показників в історії.

Для порівняння, 28 лютого було зафіксовано 50 танкерів, що пройшли через Ормуз. Це падіння на 94%. Кількість вантажних суден, що пройшли через протоку, також різко знизилася з 98 до 18 за той самий період, повідомляє JMIC.

Історична середньодобова кількість суден становить близько 138, повідомляє JMIC.

За даними суднового моніторингу, 2 березня кількість суден, що пройшли через протоку, залишалася мінімальною.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.

Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ.

На тлі зупинки поставок з Катару європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння.