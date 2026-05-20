Через санкції США контейнерні перевізники відміняють рейси до Куби

Контейнерні перевізники Hapag-Lloyd та CMA CGM призупинили бронювання до та з Куби після того, як США розширили санкції на іноземні компанії, які ведуть бізнес, пов'язаний з островом.

Про це пише Trans.Info.

"Цей крок може вплинути на значну частину контейнерних перевезень Куби: за даними агентства Reuters, припинення діяльності цих двох перевізників може поставити під загрозу до 60% обсягу морських перевезень країни", – говориться у публікації.

Німецька контейнерна компанія Hapag-Lloyd тимчасово припинила нові бронювання на рейси до та з Куби. Вона оцінює, чи можна продовжувати обслуговування маршрутів до цієї країни та за яких умов.

У повідомленні для клієнтів перевізник зазначив, що існуючі бронювання, пов'язані з Кубою, слід переглянути, а клієнтам слід звернутися до місцевих представників для отримання подальших вказівок.

Hapag-Lloyd заявила, що призупинення пов'язане з ризиками щодо дотримання вимог, що випливають з указу президента США, підписаного 1 травня.

Французький перевізник CMA CGM також призупинив усі бронювання до та з Куби до подальшого повідомлення. Компанія зазначила, що стежить за ситуацією і коригуватиме свою діяльність відповідно до чинних нормативних вимог.

Про це рішення також повідомила компанія Kuehne+Nagel, яка поінформувала клієнтів, що CMA CGM та Hapag-Lloyd призупинили прийом нових бронювань на Кубу через ризик посилення санкцій.

Новий указ США розширює ризик застосування санкцій щодо неамериканських компаній та іноземних фінансових установ.

Як повідомляє Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, указ № 14404 дозволяє застосовувати санкції проти іноземних осіб, які не є громадянами Куби, за надання підтримки Кубі, а також проти іноземних фінансових установ за здійснення або сприяння значним операціям за участю осіб чи організацій, щодо яких введено обмеження.

Наказ поширюється на кілька секторів кубинської економіки, зокрема енергетику, оборону, металургію та гірничодобувну промисловість, фінансові послуги та безпеку. Інші сектори можуть бути визначені пізніше Міністерством фінансів США за погодженням із Державним департаментом.

"Це створює складні умови дотримання вимог для перевізників, експедиторів, банків та власників вантажів. Компаніям слід оцінювати, чи вантаж, контрагент, ланцюг платежів або кубинський кінцевий користувач можуть підпадати під дію нових санкцій", – пише Trans.Info.

Американський президент Дональд Трамп 1 травня підписав указ, що розширює санкції США проти кубинського уряду.

Раніше повідомлялося, що ціни на бензин і дизель на заправках Куби майже подвоїлися, хоча АЗС, відкриті для населення в столиці, здебільшого залишалися закритими на тлі нафтової блокади США, яка задушила постачання й призвела до жорсткого нормування.

Куба повністю вичерпала запаси дизельного палива і мазуту: Гавана стикається з наймасштабнішими відключеннями електроенергії за десятиліття на тлі паливної блокади США.