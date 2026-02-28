Іран блокував Ормузьку протоку – ЗМІ

Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти — Ормузьку протоку.

Про це пише The Times of Israel, інформація про це з'явилася і на інших медіаресурсах.

За даними ЗМІ, судна отримують повідомлення від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, які забороняють проходити Ормузькою протокою.

"Протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти, який з'єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем", – говориться у повідомленні.

Посадовець військово-морської місії Європейського Союзу "Аспідес" розповів Reuters, що Іран офіційно не підтверджував жодного такого наказу, але з суднами виходить на зв'язок Корпус вартових ісламської революції.

"Тегеран роками погрожував перекрити вузький водний шлях у відповідь на будь-який напад на Ісламську Республіку", – говориться у повідомленні.

Високопоставлений військово-морський командир Іранської революційної гвардії погрожував закриттям протоки у разі нападу наприкінці січня.

"Незважаючи на часті погрози про блокаду, Тегеран ніколи не вживав заходів, хоча під час недавніх військових навчань він на короткий час закрив частину протоки з міркувань "безпеки", – зазначає видання.

Протока Ормуз з'єднує Перську затоку з Індійським океаном і розташована між Іраном та ексклавом Мусандам в Омані. Її вузькість, близько 50 кілометрів, робить її вразливою з точки зору військової блокади.

У 2023 році західні військово-морські сили, що діють у Перській затоці, попередили судна, що пропливають через протоку, не наближатися до іранських вод, щоб уникнути захоплення.

З 2018 року, коли президент США Дональд Трамп вийшов з історичної ядерної угоди з Іраном і знову ввів жорсткі санкції проти Ісламської Республіки, що призвело до різкого зростання напруженості, відбулася низка таких інцидентів, нагадує видання.

Нагадаємо:

Військово-морські сили США оголосили про "морську зону попередження" у районі Перської затоки, попередивши, що не можуть гарантувати безпеку торгових суден.

Декілька великих нафтових компанії вже призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку, у подальшому ціна нафти Brent може піднятися з 73 доларів до близько 80 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані. Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

27 лютого ціни на нафту зросли, але залишалися на шляху до тижневого зниження після того, як США та Іран продовжили ядерні переговори, що послабило побоювання можливих бойових дій, які могли б зірвати постачання.

У неділю ОПЕК+ може розглянути можливість збільшення видобутку нафти – більше, ніж вже планувалося.