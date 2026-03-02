Один із найбільших НПЗ у світі тимчасово зупинився через іранську атаку

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Завод є одним із найбільших у світі та може переробляти понад 550 тис. барелів сирої нафти на добу.

Водночас повідомляється, що зупинка є тимчасовою та проводиться для оцінки ушкоджень, а пожежа на заводі є контрольованою.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

Внаслідок цього ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, і нафтові ринки зараз готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.