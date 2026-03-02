Два іранські дрони зупинили 20% світового видобутку скрапленого газу

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичних об'єктах державної QatarEnergy.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Уряд Катару повідомив, що енергетичний об'єкт QatarEnergy атакували два іранські дрони, а влада оцінює масштаби пошкоджень. Виробництво скрапленого газу в країні еквівалентне приблизно 20% світової пропозиції.

Країна Перської затоки є другим у світі експортером скрапленого газу після США та відіграє важливу роль у балансуванні потреб азійського та європейського ринків. На азійських клієнтів припадає 82% клієнтської бази державної QatarEnergy.

Хвиля атак на Близькому Сході тривала третій день і також призвела до зупинки більшості видобутку нафти в Іракському Курдистані та закриття кількох великих ізраїльських газових родовищ, що обмежило експорт до Єгипту.

Крім того, Саудівська Аравія зупинила найбільший у країні нафтопереробний завод після удару дрона, повідомило джерело, обізнане із ситуацією.

Нафтопереробний завод Ras Tanura державної Saudi Aramco потужністю 550 тисяч барелів на добу, який зупинили як запобіжний захід, є частиною енергетичного комплексу на узбережжі затоки в королівстві та водночас критично важливим експортним терміналом для саудівської сирої нафти.

Ціни на нафту злітали внутрішньоденно на 13% — вище 82 доларів за барель, до найвищого рівня з січня 2025 року, оскільки конфлікт майже зупинив судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.