Експорт нафти Саудівської Аравії впав до рекордного мінімуму

Експорт сирої нафти Саудівської Аравії в березні впав до рекордно низьких 4,974 млн барелів на добу, за даними з січня 2002 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Видобуток Саудівської Аравії в березні становив близько 6,967 млн барелів на добу, свідчать дані JODI. Це також найнижчий показник за всю історію спостережень, порівняно з 10,882 млн барелів на добу в лютому.

Щомісячні дані про експорт надають Ер-Ріяд та інші члени Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК) для JODI — ініціативи прозорості даних, яку координують енергетичні організації, зокрема ОПЕК і МЕА.

Війна фактично закрила Ормузьку протоку, ключовий світовий нафтовий маршрут, обмеживши мільйони барелів видобутку на Близькому Сході й різко піднявши ціни на пальне. Це б'є по споживачах і бізнесу та змушує уряди вживати заходів для збереження запасів.

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у світі, дедалі більше стикається з труднощами у виведенні своєї сировини на світові ринки, оскільки конфлікт блокує потоки танкерів із затоки.

Нагадаємо:

Ірак у квітні експортував 10 млн барелів нафти через Ормузьку протоку, порівняно з приблизно 93 млн барелів на місяць до війни з Іраном.