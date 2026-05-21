Іран хоче зробити прохід через Ормуз платним назавжди

Іран обговорює з Оманом питання створення постійної системи зборів, яка формалізує контроль над морським рухом через Ормузьку протоку.

Про це пише Bloomberg.

"Іран та Оман повинні мобілізувати всі свої ресурси як для надання послуг безпеки, так і для управління судноплавством найдоцільнішим чином", – заявив посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Неджад в інтерв'ю агентству.

Також він додав, що це "спричинить додаткові витрати" а ті, хто хочуть отримати вигоду від трафіку через Ормуз, повинні сплатити свою частку.

Після укладення перемир'я з США на початку квітня Іран розширив свою заявлену зону юрисдикції та встановив нові правила для суден, які прагнуть пройти через Ормузьку протоку.

Вони передбачають, що моряки мають справу з новим органом – Адміністрацією протоки Перської затоки – та іноді зобов'язані сплачувати до 2 млн дол. за безпечний прохід.

Тегеран дав зрозуміти, що збереже контроль над Ормузом навіть після завершення війни, щоб стримати майбутні атаки з боку США та Ізраїлю. Це також може бути засобом збільшення доходів для спустошеної війною іранської економіки.

Очільник головної нафтової компанії Об'єднаних Арабських Еміратів ADNOC Султан Аль-Джабер підкреслив занепокоєння арабських сусідів Ірану, заявивши, що подібна практика створить небезпечний прецедент.

"Щойно ви погодитеся з тим, що одна країна може тримати в заручниках найважливіший водний шлях світу, свобода судноплавства, якою ми її знаємо, зникне.

Якщо ми не захистимо цей принцип сьогодні, ми проведемо наступне десятиліття, борючись із наслідками", – заявив він.

Торговельні судна все частіше вимикають навігаційні прилади на час проходження через Ормуз, щоб не потрапити під атаки Ірану.

Зокрема, Катар попросив газовози біля свого головного експортного хабу скрапленого природного газу вимикати транспондери, що вже спричинило велику хвилю суден, які зникають із радарів по всій Перській затоці.

ОАЕ також таємно проводили через Ормузьку протоку декілька танкерів із нафтою, вимкнувши системи визначення місцезнаходження.