США ще на місяць продовжать санкційний виняток для морської нафти РФ
Міністерство фінансів США вирішило продовжити санкційний виняток для російської нафти, що перевозиться морем, термін дії якого сплив 16 травня.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
Це сталося після того, як кілька країн попросили більше часу для купівлі російської нафти, повідомило в понеділок джерело, знайоме з планом.
За словами джерела, виняток діятиме ще 30 днів.
США запровадили цей виняток, щоб пом'якшити дефіцит постачання нафти й високі ціни через закриття Іраном Ормузької протоки на тлі американсько-ізраїльського наступу. Однак цей крок майже не заспокоїв ціни на бензин у США.
Індія заявила, що купуватиме російську нафту незалежно від санкційних винятків США, заявили у Міністерстві нафти країни.