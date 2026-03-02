Нафта злетіла до 82 доларів після перших торгів від початку війни на Близькому Сході

Нафта злетіла до 82 доларів після перший торгів від початку війни на Близькому Сході

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, і нафтові ринки зараз готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Транспортування нафти танкерами через протоку фактично зупинилося на вихідних, оскільки атаки США та Ізраїлю на Іран переросли в регіональний конфлікт.

Зазвичай близько п'ятої частини світової нафти та скрапленого природного газу щодня проходить через Ормуз.

Іран заявив, що водний шлях залишається відкритим, але також взяв на себе відповідальність за атаки на три нафтові танкери в неділю.

Судновласники в основному припинили проходження через протоку після того, як США оголосили морську зону попередження.

Нагадаємо:

За даними судноплавства, щонайменше 150 танкерів кинули якір у Перській затоки за протокою Ормуз, а ще десятки суден стояли на іншому боці протоки після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили хаос у регіоні.

Ціни на нафту марки Brent підскочили на 10% до близько 80 доларів за барель на позабіржовому ринку в неділю, а аналітики прогнозують, що ціни можуть піднятися до 100 доларів після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану втягнули Близький Схід у нову війну.

28 лютого Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти — Ормузьку протоку.

США разом із Ізраїлем 28 лютого здійснили удари по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані.

Згодом армія оборони Ізраїлю повідомила, що зафіксувала запуск ракет з території Ірану у напрямку Держави Ізраїль.

Іран 28 лютого після атаки Ізраїлю та США по своїй території атакував Бахрейн та Арабські емірати.