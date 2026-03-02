Українська правда
Газ у ЄС злетів на 50% за день після атаки Ірану на Катар

Артур Крижний — 2 березня, 17:50
Ціни на газ в Європі взлетіли після зупинки виробництва у Катарі
Фото: Getty Images

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві після атаки іранських дронів і на цьому тлі європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Завод Ras Laffan компанії QatarEnergy забезпечує близько п'ятої частини світової пропозиції скрапленого газу, і ця зупинка тепер ставить під загрозу енергетичну безпеку в усьому світі.

Європейські ф'ючерси на газ зросли найбільше від енергетичної кризи 2022 року після того, як QatarEnergy у понеділок підтвердила призупинення виробництва. Тим часом танкери вже здебільшого припинили проходження через Ормузьку протоку — критично важливу артерію для глобальних поставок пального.

Європейський газ злетів в ціні до найвищого рівня за рік
Інфографіка: Bloomberg

Хоча основну частину скрапленого газу з Близького Сходу купують країни Азії, будь-які перебої посилять конкуренцію за альтернативні поставки, підштовхуючи ціни вгору у світі, зокрема й у Європі.

Ціни на газ у Європі зростають на тлі того, що запаси в сховищах є незвично низькими, а регіону потрібно влітку імпортувати значні обсяги скрапленого газу, щоб поповнити їх перед наступною зимою.

Хоча внутрішньоденний стрибок став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чотири роки тому, еталонні ціни перебувають лише на річному максимумі, оскільки регіональні постачання безпосередньо не були порушені, а трейдери ще оцінюють, як довго триватиме конфлікт.

За словами людей, обізнаних із питанням, компанія оголосила форс-мажор щодо своїх контрактних зобов'язань із постачання скрапленого газу клієнтам.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.

