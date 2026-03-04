Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Україні газ подорожчав на 20%

Семен Рубан — 4 березня, 10:40
В Україні газ подорожчав на 20%
В Україні газ подорожчав на 20%
Getty Images

Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ.

Про це пише ExPro Consulting.

Це найвища ціна на українському ринку з червня 2025 року.

Зростання відбувається через війну на Близькому Сході. Зокрема це пов’язано з тим, що одні з найбільших постачальників, як, наприклад, Катар, зупинили виробництво через іранські удари.

Також як одну з причин виділяють скорочення обсягу пропозиції, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже продали власний ресурс березня ще в лютому.

Водночас ціни на газ для споживачів залишаються фіксованими – 7250 грн/тис. куб. м. власного видобутку.

Читайте також
Третя світова почалась. Поки що в економіці країн Близького Сходу

Нагадаємо:

На тлі зупинки поставок з Катару європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння.

Тайвань шукає альтернативних постачальників після зупинки експорту скрапленого природного газу (СПГ) з Катару через війну на Близькому Сході, а запасів газу на острові вистачить лише до кінця березня.

Індійські компанії скоротили постачання природного газу промисловості, готуючись до жорсткішого балансу на тлі ризику зменшення поставок із Близького Сходу.

газ Україна ціни

ціни

В Україні газ подорожчав на 20%
Новини 3 березня: пальне стрімко дорожчає, новий історичний рекорд курсу долара
В Україні пальне за добу подорожчало на 2 гривні: які ціни на АЗС

Останні новини