В Україні газ подорожчав на 20%

Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ.

Про це пише ExPro Consulting.

Це найвища ціна на українському ринку з червня 2025 року.

Зростання відбувається через війну на Близькому Сході. Зокрема це пов’язано з тим, що одні з найбільших постачальників, як, наприклад, Катар, зупинили виробництво через іранські удари.

Також як одну з причин виділяють скорочення обсягу пропозиції, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже продали власний ресурс березня ще в лютому.

Водночас ціни на газ для споживачів залишаються фіксованими – 7250 грн/тис. куб. м. власного видобутку.

На тлі зупинки поставок з Катару європейські ціни на газ підскочили більш ніж на 50%, а світові енергоринки зазнали потрясіння.

Тайвань шукає альтернативних постачальників після зупинки експорту скрапленого природного газу (СПГ) з Катару через війну на Близькому Сході, а запасів газу на острові вистачить лише до кінця березня.

Індійські компанії скоротили постачання природного газу промисловості, готуючись до жорсткішого балансу на тлі ризику зменшення поставок із Близького Сходу.