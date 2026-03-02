У порту Бахрейну атаковано танкер під прапором США

Танкер Stena Imperative під прапором США атаковано у порту Бахрейну

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Про це повідомляє Reuters.

Танкер Stena Imperative під прапором США був вражений двома снарядами в порту Бахрейну рано вранці, говориться у повідомленні.

Пожежу, яка виникла на борту, загасили, всі члени екіпажу в безпеці і евакуйовані з судна.

"Це перше відоме судно під прапором США, яке було пошкоджене з моменту початку повітряних ударів США та Ізраїлю по Ірану в суботу, що викликало сильні удари у відповідь з боку Тегерана по країнах Перської затоки та Ізраїлю", – зазначає інформаційне агентство.

Власник судна, компанія Stena Bulk, не відповіла на запит про коментар.

Судно Stena Imperative востаннє повідомляло про своє місцезнаходження 28 лютого, коли почалися атаки США на Іран, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше нафтовий танкер, який, імовірно, перебуває під санкціями США за допомогу Ірану в експорті пального, був атакований біля північного узбережжя Оману.

За даними судноплавства, щонайменше 150 танкерів кинули якір у Перській затоки за протокою Ормуз, а ще десятки суден стояли на іншому боці протоки після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили хаос у регіоні.

Раніше повідомлялося, що Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти — Ормузьку протоку.

Військово-морські сили США оголосили про "морську зону попередження" в районі Перської затоки, попередивши, що не можуть гарантувати безпеку торгових суден.

28 лютого США разом із Ізраїлем здійснили удари по Ірану.