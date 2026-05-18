Американці переплатили 41,5 млрд доларів за пальне через війну в Ірані

Мешканці Сполучених Штатів Америки за два з половиною місяці війни в Ірані заплатили за пальне на 41,5 млрд доларів більше, ніж могли б.

Про це йдеться в дослідженні Школи міжнародних та громадських справ імені Вотсона при Браунському університеті (США, штат Род-Айленд).

Втрати становлять у середньому 316 дол. на домогосподарство. Також зростання цін на пальне впливає на вартість перевезення, судноплавства та виробництва електроенергії.

Оцінка базується на на даних Американської автомобільної асоціації (AAA) та Управління енергетичної інформації США (EIA) для порівняння поточних цін із гіпотетичним сценарієм без війни.

Гіпотетична ціна "без війни" розраховувалася на основі ціни до війни в Ірані та історичних щоденних коливань цін.

Додаткові 40 млрд дол. могли б покрити витрати на всю федеральну Програму інвестування в мости, оголошену в 2024 році для ремонту, відновлення та модернізації понад 10,2 тис. мостів у США

Також ця сума перевищує оціночну вартість повного оновлення системи управління повітряним рухом США (31,5 млрд дол.) та вдвічі перевищує вартість федеральних програм заряджання електромобілів та електрифікації, ухвалених за часів адміністрації Джо Байдена – 18,9 млрд дол.

