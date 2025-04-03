Новини 3 квітня: світ реагує на мита Трампа, Кличко звільняє підозрюваних в корупції
Про що говорили сьогодні?
Про нові мита Трампа: Для України на експорт товарів до США діятиме загальне мито на 10%. Це "складно, але не критично".
Американська корпорація Apple 3 квітня втратила близько $250 млрд ринкової вартості, що зробило її однією з найбільших жертв тарифної політики Дональда Трампа.
Ціни на нафту продовжують знижуватися і прискорили падіння вже приблизно до 7% на новинах про введення нових торгових мит США.
Адміністрація президента США веде переговори з усіма основними торговими партнерами по всьому світу про шляхи зниження нових тарифів Трампа.
Адміністрація Дональда Трампа розраховувала "несправедливі мита", які країни світу нібито вводили проти США, з торгівельного дисбалансу, а не реальних обмежень.
Про Свириденко: Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко не користується програмою "Національний кешбек", попри те, що саме її відомство відповідає за реалізацію цієї ініціативи.
Про звільнення в КМДА: Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення столичних топпосадовців, які фігурували у розслідуванні про незаконне заволодіння землею в столиці.
Ексклюзив ЕП
Експеримент провалюється, навіть не почавшись? Як уряд збирається будувати житло для ВПО
Україна прагне забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом, а міжнародні партнери готові інвестувати в проєкт сотні мільйонів євро. Проте урядова програма виглядає непрозорою.