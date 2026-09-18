Керівники BYD, CATL та Xiaomi можуть приєднатися до візиту Сі в США

Вашингтон і Пекін завершують формування групи китайських бізнес-лідерів, які приєднаються до майбутнього візиту президента Сі Цзіньпіна до Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

До складу групи, ймовірно, увійдуть компанії, що перебувають під пильною увагою регуляторних органів США у зв'язку з їхніми спробами отримати ширший доступ до ринку.

За словами джерел, остаточні запрошення будуть надіслані компаніям найближчими днями. Одне з джерел додало, що, як очікується, Державний департамент дасть зелене світло на видачу американських віз для делегації.

Провідний китайський виробник електромобілів BYD, виробник смартфонів Xiaomi, який також розширив свою діяльність на електромобілі, гіганти у сфері акумуляторів CATL та Gotion, виробник побутової електроніки Hisense, постачальник автомобільних запчастин Wanxiang Group та державний Bank of China – серед компаній, які розглядаються.

Відправлення великої ділової делегації до США було б незвичайним кроком, з огляду на настороженість Вашингтона щодо китайських інвестицій та посилений контроль Пекіна над приватним підприємництвом.

Склад делегації ще не затверджено, зазначили джерела.

Китайським компаніям було доручено підготуватися до поїздки, очікуючи підтвердження на зустрічі, що відбудеться цього вікенду, між міністром фінансів США Скоттом Бессентом та віце-прем'єром Китаю Хе Ліфенгом.

За словами одного з джерел, Сі планує взяти з собою компанії, які стикаються з американськими санкціями, потрапили до чорних списків або зазнають іншого регуляторного тиску, що є дзеркальним відображенням рішення Трампа взяти з собою під час свого візиту до Пекіна в травні керівників американських компаній, які перебувають під пильною увагою Китаю.

Правило, прийняте за часів адміністрації Байдена, заборонить пов'язаним з Китаєм виробникам продавати в США нові підключені до мережі легкові автомобілі, починаючи з модельного року 2027, включаючи автомобілі, виготовлені в самій країні, а також обмежить використання китайського програмного та апаратного забезпечення в таких автомобілях.

Американські автовиробники закликали Трампа не відкривати ринок для китайських автовиробників.

Нагадаємо:

Республіканці в Конгресі приєдналися до критики компанії "Форд Мотор" щодо її ділових зв'язків із китайськими компаніями після того, як міністр транспорту Шон Даффі різко розкритикував другого за величиною автовиробника США.