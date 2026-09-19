Трамп підписав санкційний закон Грема проти Росії

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти РФ, одним зі співавторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Законопроект HR 5334, "Закон Ліндсі Грема про введення санкцій проти Росії та Ірану в 2026 році", дозволяє та розширює дію встановлених законом санкцій, тарифів та заборон щодо Росії, а також продовжує дію існуючих санкцій щодо Ірану".

Деталі: Зазначається, що Трамп підписав документ у п'ятницю 18 вересня (за Києвом в ніч на суботу, 19 листопада).

Таким чином, закон уже набув чинності.

Документ передбачає санкції проти російських чиновників, банків, олігархів і "тіньового флоту", а також дозволяє президенту США вводити мита до 100% для країн, які купують російські нафту й газ. Санкції проти Ірану продовжуються ще на п'ять років.Що передувало:

Палата представників США 17 вересня ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії , який підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Сенат Конгресу США 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ.

Пізніше ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і може бути заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.

Раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.

Детальніше про це – у статті Сенат пробиває санкційну стіну: яке покарання для Росії готують США і якою буде роль Трампа.

Українська правда