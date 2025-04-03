У Трампа допускають зниження мит для країн, які дозволять більший імпорт з США

Адміністрація президента США веде переговори з усіма основними торговими партнерами по всьому світу про шляхи зниження нових тарифів Трампа.

Про це повідомив очільник Департаменту фінансів США Говард Лутнік, передає Reuters.

Лутнік заявив, що країнам світу доведеться змінити свої правила, дозволивши більше імпорту американської продукції, він додав, що дискусії про це тривають вже більше місяця.

"Ключове питання полягає в тому, чи будуть вони брати нашу сільськогосподарську продукцію? Чи будуть вони ставитися до нас справедливо? Чи можуть вони ставитися до нас справедливо? І відповідь з часом буде "так", - сказав Лутнік в інтерв'ю телеканалу CNBC.

Як повідомляють, Лутнік не вірить, що країни зможуть домогтися звільнення від мит, і що для світу не буде "ефективним відповідати" на обмеження з США.

Однак адміністрація Трампа візьме участь у дискусіях, щоб знайти способи більш справедливого ставлення до американських товарів.

Це включає способи усунення торговельних бар'єрів, таких як податок на додану вартість, який, за словами Лутніка, діє як субсидії для експорту.

Він додав, що принаймні один міністр торгівлі запропонував дозволити американським транспортним засобам отримати доступ до подібних субсидій, не називаючи країну.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.