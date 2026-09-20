Трамп анонсував призначення нового радника з питань ШІ

Президент США Дональд Трамп у суботу в дописі в соціальних мережах заявив, що планує призначити нового радника з питань штучного інтелекту, відомого як "цар ШІ", та створити "підрозділ ШІ".

Про це повідомляє Reuters.

У Вашингтоні серед законодавців зростають побоювання щодо ризиків, які технологія штучного інтелекту становить для людей та майна.

Раніше цього місяця колишній дослідник компанії Anthropic Джейкоб Коксон заявив, що "люди, які розробляють штучний інтелект, щиро вірять, що він може вбити нас усіх до кінця цього десятиліття".

Трамп неодноразово применшував занепокоєння щодо штучного інтелекту та стверджував, що додаткове регулювання є непотрібним.

"Ми жодним чином не будемо перешкоджати чи гальмувати розвиток цієї неймовірної галузі.

Навпаки, ми будемо її цінувати, допомагати їй і стежити за нею, поки вона розвивається! Однак ми також будемо виявляти ЗЛО, і ми можемо це робити дуже легко за допомогою нашої вже існуючої системи кримінального та цивільного правосуддя", – написав президент США у Truth Social.

Якщо Трамп виконає цю обіцянку, це буде вже другий його "цар" у сфері ШІ. Раніше цю посаду обіймав венчурний інвестор Девід Сакс, який навесні пішов у відставку та перейшов на посаду зовнішнього радника.

Сакс поділяє скептицизм Трампа щодо нового регулювання у сфері штучного інтелекту.

Виступаючи в середу на заході Politico, він зазначив, що розробники штучного інтелекту повинні нести відповідальність за забезпечення безпеки своїх продуктів і можуть бути притягнуті до відповідальності у разі виникнення проблем, додавши, що нові федеральні правила є зайвими.

Нагадаємо:

Компанія Anthropic розглядає можливість випуску нової моделі ШІ, щоб протидіяти динаміці розвитку OpenAI після запуску GPT-6 Astra, напередодні очікуваного IPO та після того, як її генеральний директор закликав до загального уповільнення темпів розвитку галузі.