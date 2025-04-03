Apple втратила за день $250 мільярдів ринкової вартості через мита Трампа

Американська корпорація Apple 3 квітня втратила близько $250 млрд ринкової вартості, що зробило її однією з найбільших жертв тарифної політики Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що гендиректор Тім Кук намагався налагодити стосунки з Білим домом. Водночас це не допомогло.

Акції виробника iPhone впали на 8,5 відсотка, коли торги відкрилися в Нью-Йорку в четвер. Через це ринкова капіталізація Apple зменшилася з $3,37 трлн до $3,12 трлн.

Видання зазначає, що запроваджені Трампом нові тарифи на товари, які ввозять до США з Азії, зачепили ключові країни, де Apple має постачальників і виробництво: Китай, Тайвань, Індію та В’єтнам.

Цей крок вплине на майже всі моделі iPhone, iPad, Mac та аксесуари, які продає Apple.

Видання пише, що обіцянки Трампа "звільнити" економіку ставить Кука перед складним вибором: підвищити ціни на дорогі гаджети чи покрити додаткові витрати самостійно. Останнє може зменшити прибутки компанії на десятки мільярдів доларів.

Аналітики Citi вважають, що понад 90% виробництва Apple зосереджено в Китаї. На товари з цієї країни чекають тарифи у розмірі щонайменше 54%. В’єтнам та Індія, де виготовляють дедалі більше продуктів Apple, таких як iPhone, AirPods і годинники, зіткнуться з тарифами у 46% і 26%.

Видання пише, що напівпровідники поки що звільнені від нових тарифів. Це може захистити Apple, яка купує чіпи у тайванської компанії TSMC, від тарифу в 32% на товари з Тайваню.

Новий завод TSMC в Аризоні, ймовірно, отримує значну частину мільярдів доларів, які Apple і Nvidia обіцяють витратити на виробництво в США. Проте розширення цього заводу може подорожчати через новий тариф у 20% на імпорт із ЄС, зокрема від нідерландської компанії ASML, яка виробляє обладнання для чипів.

Аналітики Citi прогнозують, що тарифи з Китаю можуть знизити загальну маржу Apple на 9%, якщо їх не вдасться уникнути. За оцінками аналітиків Jefferies, цього року до США з Китаю ввезуть 37 мільйонів iPhone. Це може зменшити чистий прибуток Apple на 14%.

Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа розраховувала "несправедливі мита", які країни світу нібито вводили проти США, з торгівельного дисбалансу, а не реальних обмежень.

Ціни на нафту продовжують знижуватися і прискорили падіння вже приблизно до 7% на новинах про введення нових торгових мит США.