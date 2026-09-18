Венесуела переведе свої резерви з Лондона до Нью-Йорка

Уряд Венесуели та опозиція близькі до укладення угоди про переведення золотих резервів центрального банку на суму близько 4 млрд доларів з Банку Англії до Федерального резервного банку Нью-Йорка.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з пропонованою угодою, тимчасовий уряд Делсі Родрігес отримає юридичний контроль над золотом, але не зможе одразу продати ці запаси, йдеться у повідомленні.

Натомість резерв потенційно може бути використаний як застава для державних запозичень, зокрема для відновлення після подвійного землетрусу, що стався в червні, додала газета.

Минулого місяця голова Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що країна працює над поверненням золотих резервів, які зберігаються в підземних сховищах Банку Англії, з метою протидії стрімкому зростанню інфляції.

Банк Англії вже протягом багатьох років утримує близько 31 метричної тонни венесуельського золота, посилаючись на те, що він не визнає легітимність уряду тодішнього президента Ніколаса Мадуро.

Відмова Банку Англії видати золото сягає початку 2019 року, коли британський уряд приєднався до десятків країн, які підтримали тодішнього лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо на тій підставі, що перемога Мадуро на виборах попереднього року була сфальсифікована.

З того часу золото є предметом тривалого судового спору в британських судах і досі не було видано, незважаючи на затримання Мадуро США в січні та звернення виконуючої обов'язки президента Делсі Родрігес до короля Чарльза.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне розширити доступ США до корисних копалин Венесуели, зокрема до золота.