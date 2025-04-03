Справа про корупцію в КМДА: Кличко відзвітував про звільнення посадовців

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення столичних топпосадовців, які фігурували у розслідуванні про незаконне заволодіння землею в столиці.

Про це він написав у Telegram.

Він нагадав, що зі своїх посад у КМДА звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич;

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта;

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

Також звільнили депутата Київради, голову земельної комісії Михайла Терентьєва, з посади директора КП "Інженерний центр". А фракція партії УДАР розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради, оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Крім того, звільнені:

директор КП "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський;

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій;

заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Директор КП Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Як запевнив Кличко, щойно Погребний вийде — його також звільнять.

Щодо інших посадовців, імена яких були оприлюднені в журналістському розслідуванні, Кличко наголосив, що у них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А секретар Київради Володимир Бондаренко має статус свідка.

"І його як секретаря Київради обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради", - розповів Кличко.

Читайте також: Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

Нагадаємо:

6 лютого 2025 року, Національне антикорупційне бюро проводило слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.

Пресслужба НАБУ тоді повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

13 березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про низку звільнень посадовців КМДА на тлі новин про земельну корупцію в Києві.

Усі фігуранти спецоперації НАБУ про розкрадання державних земель Києва вийшли з-під варти, за них внесли заставу.