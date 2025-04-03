"Складно, але не критично": що означають нові мита від США для України

Для України на еспорт товарів до США діятиме загальне мито на 10%. Це "складно, але не критично".

Про це написала у Facebook перша віцепремʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає", – зазначила вона.

За її даними, у 2024 році експорт України до США складав $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість Україна купила в США товарів на суму $3,4 млрд.

Свириденко підкреслила, що українські мита на американські товари "досить низькі" — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%.

"Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови", – повідомила вона.

Зокрема, як зазначила Свириденко, Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції — на суму більше $1 млн.

"Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни", – додала вона.

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