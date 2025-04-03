"Національний кешбек" без міністрів: Свириденко і Кабмін не скористалися власною програмою

Перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко не користується програмою "Національний кешбек", попри те, що саме її відомство відповідає за реалізацію цієї ініціативи.

Про це стало відомо з декларації Свириденко за 2024 рік.

Програма "Національний кешбек" була запроваджена з вересня 2024 року для стимулювання попиту на товари українського виробництва. Її реалізацією займається Міністерство економіки у співпраці з Мінцифрою, НБУ, ДПС, уповноваженими банками та іншими партнерами. А сама ініціатива була підтримана на рівні президента.

Згідно з умовами програми кошти, отримані в рамках "Національного кешбеку" вважаються доходом і підлягають декларуванню відповідно до чинного законодавства. Втім Свириденко у свої декларації за 2024 рік не вказала такий вид доходу.

В Мінекономіки ЕП повідомили, що пані міністр справді не користується програмою "Національного кешбеку", тому і не вказала в декларації дохід від нього.

Загалом у своїх деклараціях за 2024 рік жоден міністр не зареєстрував дохід від "Нацкешбеку". З усіх тільки Герман Сметанін згадав у декларації дохід від програми, але не у себе, а у своєї дружини. Вона задекларувала від нього 139 грн доходу.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Відповідно, з усього складу Кабміну в рамках програми за 2024 рік було витрачено тільки 1390 грн.

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Нагадаємо:

Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що виплати "Національного кешбеку" скорочуються вже другий місяць поспіль.

У лютому українці отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Кошти прийшли на рахунки 3,2 мільйона людей.