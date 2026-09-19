Paramount днями може отримати дозвіл на купівлю Warner Bros від штатів

Paramount та штати, які намагаються заблокувати її придбання Warner Bros за 110 млрд доларів, можуть укласти угоду вже на цих вихідних.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Серед умов, що обговорюються в рамках угоди – незалежний моніторинг контенту CNN, що належить Warner Bros Discovery. Також є зобов'язання щодо кількості кінопрем'єр, зазначили джерела Reuters.

Справа, порушена Каліфорнією та 11 іншими штатами, є однією з останніх перешкод на шляху Paramount до того, щоб стати серйозним конкурентом Netflix та Disney.

Укладення угоди цього тижня може допомогти Paramount уникнути виплати мільйонів доларів акціонерам Warner Bros.

Речник Міністерства юстиції Каліфорнії заявив, що потенційні переговори про укладення угоди є конфіденційними.

Генеральний директор Paramount Девід Еллісон пов'язав майбутнє своєї компанії з тим, що він вважає необхідною спробою об'єднати дві найбільші голлівудські студії та широкий спектр телевізійних активів, оскільки він та інші представники Голлівуду борються з ерозією ринку, що триває вже десятиліття.

Об'єднання дозволить об'єднати цілу низку цінних медіаактивів, зокрема CNN, HBO, "Гаррі Поттера", "The Daily Show" та права на трансляцію матчів NFL.

Paramount зобов'язана щодня після 30 вересня до моменту завершення угоди виплачувати акціонерам Warner Bros "компенсацію за відстрочку" у розмірі 7 мільйонів доларів. Ця компенсація мала на меті продемонструвати впевненість інвесторам Warner.

Регулюючі органи адміністрації Трампа схвалили угоду, але в липні штати подали позов, щоб заблокувати її, аргументуючи це тим, що об'єднана компанія створить медіагіганта, здатного підвищувати ціни на кіно та телебачення.

Гільдія сценаристів Америки (WGA) також подала позов, щоб зупинити транзакцію, стверджуючи, що вона призведе до зниження заробітної плати та погіршення умов праці сценаристів кіно та телебачення.

Законодавці критикували Еллісона за те, що він підлаштовував висвітлення новин на каналі CBS News, що належить Paramount, на користь президента Дональда Трампа. Критики побоюються, як він керуватиме CNN, коли вона перейде у його власність.

Нагадаємо:

Компанія Paramount Skydance погодилася призупинити злиття з Warner Bros. Discovery до 1 червня 2027 року через антимонопольний позов генеральних прокурорів 12 штатів США.

Спочатку Warner Bros. хотіла придбати компанія Netflix – вона оголосила про свої плани 5 грудня 2025 року.

В січні 2026 року Paramount хотіла завадити злиттю WB та Netflix, але остання підвищила свою пропозицію та зробила її готівковою, аби "перебити" пропозицію Paramount.

Наприкінці лютого 2026 року Netflix відмовилася від своєї пропозиції купити Warner Bros Discovery, відкривши шлях Paramount Skydance до перемоги в багатомісячній боротьбі за одну з найвідоміших студій Голлівуду.