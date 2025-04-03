Новости 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции

О чем говорили сегодня?

О новых пошлинах Трампа: Для Украины на экспорт товаров в США будет действовать общая пошлина на 10%. Это "сложно, но не критично".

Американская корпорация Apple 3 апреля потеряла около $250 млрд рыночной стоимости, что сделало ее одной из крупнейших жертв тарифной политики Дональда Трампа.

Цены на нефть продолжают снижаться и ускорили падение уже примерно до 7% на новостях о введении новых торговых пошлин США.

Администрация президента США ведет переговоры со всеми основными торговыми партнерами по всему миру о путях снижения новых тарифов Трампа.

Администрация Дональда Трампа рассчитывала "несправедливые пошлины", которые страны мира якобы вводили против США, из торгового дисбаланса, а не реальных ограничений.

О Свириденко: Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко не пользуется программой "Национальный кэшбек", несмотря на то, что именно ее ведомство отвечает за реализацию этой инициативы.

Об увольнении в КГГА: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увольнении столичных топ-чиновников, которые фигурировали в расследовании о незаконном завладении землей в столице.

Эксклюзив ЭП

Эксперимент проваливается, даже не начавшись? Как правительство собирается строить жилье для ВПЛ

Украина стремится обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем, а международные партнеры готовы инвестировать в проект сотни миллионов евро. Однако правительственная программа выглядит непрозрачной.