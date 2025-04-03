Ціни на нафту стрімко падають після запроваджених Трампом мит
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Ціни на нафту продовжують знижуватися і прискорили падіння вже приблизно до 7% на новинах про введення нових торгових мит США.
Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.
Так, ціна бареля нафти марки Brent опустилася нижче 70 доларів станом на 16 годину 3 квітня.
Така вартість востаннє фіксувалася 19 березня.
Окрім того, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.
Трамп запровадив 10% мита на імпорт з усіх країни світу.