Ціни на нафту стрімко падають після запроваджених Трампом мит

Ціни на нафту продовжують знижуватися і прискорили падіння вже приблизно до 7% на новинах про введення нових торгових мит США.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Так, ціна бареля нафти марки Brent опустилася нижче 70 доларів станом на 16 годину 3 квітня.

Така вартість востаннє фіксувалася 19 березня.

Окрім того, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Трамп запровадив 10% мита на імпорт з усіх країни світу.