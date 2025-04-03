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Ціни на нафту стрімко падають після запроваджених Трампом мит

Віктор Волокіта — 3 квітня, 16:53
Ціни на нафту стрімко падають після запроваджених Трампом мит
Getty images

Ціни на нафту продовжують знижуватися і прискорили падіння вже приблизно до 7% на новинах про введення нових торгових мит США.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE.

Так, ціна бареля нафти марки Brent опустилася нижче 70 доларів станом на 16 годину 3 квітня.

Така вартість востаннє фіксувалася 19 березня.

Окрім того, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти. 

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Трамп запровадив 10% мита на імпорт з усіх країни світу.

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