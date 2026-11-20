Про атаки РФ: об'єкти Київводоканалу зазнали пошкоджень внаслідок атаки росіян в ніч на 20 листопада. Через перебої в енергосистемі в столиці є перебої у водопостачанні.

Російські удари 20 листопада пошкодили підприємства у Коростенському районі Житомирщини та Броварах на Київщині, одна людина постраждала.

Цілями масованої атаки росіян вночі стали електростанції та підстанції, через що українські АЕС вимушено скоротили потужність генерації.

Російська атака на енергетичний об'єкт ДТЕК вранці 20 листопада залишила без світла 41 тисячу родин в Одеському та Розділянському районах.

Російські військові здійснили масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії.

Про нафту: ціни на нафту 20 листопада зросли через побоювання перебоїв із постачанням після ракетних атак хуситів на Ер-Ріяд та повідомлень про порушення руху танкерів в Ормузькій протоці.

Про світові ринки: на світових фондових ринках 20 листопада продовжився розпродаж, оскільки рекордний вихід на біржу розробника Claude компанії Anthropic не зміг відновити довіру інвесторів до сектору штучного інтелекту.

У п'ятницю акції зазнали різкого падіння, завершивши важкий тиждень для ринків, оскільки широко розрекламоване первинне розміщення акцій (IPO) компанії Anthropic спонукало інвесторів фіксувати прибуток від ралі, спричиненого сектором штучного інтелекту, замість того, щоб його пожвавити.

Про ЄС: Україна вже отримала вісім мільярдів євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility – кошти надійшли до державного бюджету.

Про обшуки: Служба безпеки України та Київська обласна прокуратура 19 листопада проводили обшуки в Державній авіаційній службі.

Про нафту: поновлення українських дронових атак проти російських нафтопереробних заводів (НПЗ), що відбулося наприкінці жовтня, призвело до скорочення нафтопереробних потужностей Росії приблизно на 30%.

Про графіки: Завтра, 21 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.