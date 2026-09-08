Нафтовий стрибок накрив Волл-стріт: усі головні індекси пішли вниз

Американські фондові індекси знизилися після того, як нові бойові дії на Близькому Сході підняли ціни на нафту до найвищого рівня більш ніж за шість тижнів.

Про це пише агентство Reuters.

Dow Jones впав на 451,93 пункту, або 0,85%, до 52 962,32 пункту. S&P 500 втратив 0,38%, а Nasdaq Composite — 0,42%.

Цьому передував період різких коливань, коли інвестори переглядали очікування щодо підвищення ставки після коментарів члена Ради керівників Федеральної резервної системи Крістофера Воллера та сильнішого за прогноз звіту про зайнятість.

Головними подіями скороченого через День праці торгового тижня стануть дані про ціни виробників у четвер та споживчу інфляцію у п'ятницю.

Інвестори вважають, що показники інфляції матимуть більшу вагу для подальших рішень ФРС, оскільки її голова Кевін Ворш зосереджений на зниженні цін.

Головний трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек назвав подальші рішення ФРС важко передбачуваними. За його словами, нове подорожчання нафти може продовжити період високої волатильності на ринку.

Трейдери оцінюють імовірність підвищення ставки ФРС у вересні у 58,4%.

Читайте також: Третя світова почалась. Поки що в економіці країн Близького Сходу

Нагадаємо:

У липні США та Іран відновили масштабні удари один по одному, а Тегеран знову оголосив про закриття Ормузької протоки.

У серпні нафта подорожчала після зриву переговорів США та Ірану щодо Ормузької протоки.