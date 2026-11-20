Одне з пошкоджених підприємств у Броварах

Російські удари 20 листопада пошкодили підприємства у Коростенському районі Житомирщини та Броварах на Київщині, одна людина постраждала.

Про це повідомили голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та міський голова Броварів Ігор Сапожко.

У Коростенському районі під ударами опинилися об'єкти транспортної та промислової інфраструктури. Пошкоджено будівлю одного з підприємств.

Одного постраждалого госпіталізували з множинними уламковими пораненнями.

Рятувальники загасили всі осередки пожеж. Ліквідацію наслідків ускладнювала постійна загроза повторних ударів.

У Броварах нічна ракетна атака пошкодила майно промислового підприємства. Згодом Сапожко повідомив про пошкодження ще одного підприємства.

За його даними, інформації про постраждалих та пошкодження житлового сектору в місті не надходило.

Нагадаємо:

Унаслідок нічної атаки 20 листопада також пошкоджено об'єкти "Київводоканалу". Серед працівників підприємства є загиблі та постраждалі.