Через російську атаку ТЕС ДТЕК зупинила роботу
Фото ілюстративне
Російські військові здійснили масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
За повідомленням станція зазнала суттєвого пошкоджено обладнання.
Деталей щодо регіону, в якому було здійснено атаку на станцію ДТЕК, не надали.
Нагадаємо:
Російська атака на енергетичний об'єкт ДТЕК вранці 20 листопада залишила без світла 41 тисячу родин в Одеському та Розділянському районах.
Завтра, 21 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.
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