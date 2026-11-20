Російські військові здійснили масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За повідомленням станція зазнала суттєвого пошкоджено обладнання.

Деталей щодо регіону, в якому було здійснено атаку на станцію ДТЕК, не надали.

Нагадаємо:

Російська атака на енергетичний об'єкт ДТЕК вранці 20 листопада залишила без світла 41 тисячу родин в Одеському та Розділянському районах.

Завтра, 21 листопада, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.