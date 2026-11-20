Україна вже отримала вісім мільярдів євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility – кошти надійшли до державного бюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за всю історію програми", – написав він у Телеграм.

За його словами, кошти вже надійшли до державного бюджету і вони "є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни".

З урахуванням цього надходження Україна цьогоріч отримала вже 13,57 млрд євро за програмою Ukraine Facility, зазначив очільник уряду.

"Фінансування стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України. Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов'язання та рухатися євроінтеграційним шляхом", – додав він.

У Міністерстві фінансів раніше повідомили, що після надходження дев'ятого траншу загальний обсяг фінансування, отриманого Україною в межах Плану України з середини 2024 року, перевищить 40 млрд євро.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.