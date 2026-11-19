Служба безпеки України та Київська обласна прокуратура 19 листопада проводять обшуки в Державній авіаційній службі.

Про це повідомляють джерела УП в правоохоронних органах.

За словами співрозмовників, справа стосується масштабної корупційної схеми з "відкатами".

Державіаслужба – центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України. Серед завдань – сертифікація та ліцензування у сфері цивільної авіації (зокрема сертифікація повітряних суден та перевірка льотної придатності)

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 13 листопада 2025 року звільнив Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби,тимчасово виконувати обов'язки став Данііл Меньшиков.

Перед цим у медіа з'явилася інформація, що Державіаслужба передала технічний супровід та ремонт українських вертольотів Мі-8 приватній іноземній компанії з ОАЕ, AAL Group Ltd, яка може бути пов'язана з оборонно-промисловим комплексом РФ.