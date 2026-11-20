Об'єкти Київводоканалу зазнали пошкоджень внаслідок атаки росіян в ніч на 20 листопада. Через перебої в енергосистемі в столиці є перебої у водопостачанні.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства.

"Наразі у Печерському районі спостерігається зниження тиску у водопровідній мережі. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", – йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки серед працівників Київводоканалу є загиблі та постраждалі.

"Фахівці підприємства вживають необхідних заходів для стабілізації роботи системи водопостачання та якнайшвидшого відновлення нормативного тиску" – додали в КП.

Нагадаємо:

Внаслідок нічної балістичної атаки росіян на столицю були пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости, рух через Подільський частково обмежили.