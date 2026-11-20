РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині: без світла десятки тисяч
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Російська атака на енергетичний об'єкт ДТЕК вранці 20 листопада залишила без світла 41 тисячу родин в Одеському та Розділянському районах.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Енергетики розпочнуть огляд вцілілого обладнання, ремонти та відновлення електропостачання, щойно дозволить безпекова ситуація.
Строків повернення світла компанія не назвала.
Нагадаємо:
18 листопада росіяни також атакували енергетичну інфраструктуру на півдні Одещини. Тоді перебої з електропостачанням зафіксували у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів.
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