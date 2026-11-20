Російська атака на енергетичний об'єкт ДТЕК вранці 20 листопада залишила без світла 41 тисячу родин в Одеському та Розділянському районах.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Енергетики розпочнуть огляд вцілілого обладнання, ремонти та відновлення електропостачання, щойно дозволить безпекова ситуація.

Строків повернення світла компанія не назвала.

Нагадаємо:

18 листопада росіяни також атакували енергетичну інфраструктуру на півдні Одещини. Тоді перебої з електропостачанням зафіксували у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів.