На світових фондових ринках 20 листопада продовжився розпродаж, оскільки рекордний вихід на біржу розробника Claude компанії Anthropic не зміг відновити довіру інвесторів до сектору штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс MSCI, який охоплює акції Азійсько-Тихоокеанського регіону без Японії, впав на 3,3% – найбільше за майже чотири місяці. Від початку тижня він втратив 8,5% і прямує до найгіршого тижневого результату з березня 2020 року.

Японський Nikkei обвалився на 5%, південнокорейський KOSPI – на 5,2%. Тайванські акції подешевшали на 6,2%, а їхні тижневі втрати сягнули 17,5% – найбільше з 1990 року.

Падіння в Азії продовжило розпродаж у США, де напередодні індекси S&P 500 та Nasdaq Composite втратили понад 2%. Акції самої Anthropic зросли під час біржового дебюту, проте це не підтримало решту ринку.

За словами аналітика Citi Престона Пальї, інвестори скорочують позиції та переглядають оцінки економічних перспектив. Навіть сильні фінансові результати Nvidia цього тижня не змогли переломити настрої.

Додаткове занепокоєння викликав матеріал про зв'язки виробника чипів AMD із китайськими компаніями. Інвестори побоюються, що це може посилити увагу американських регуляторів до сектору.

На момент публікації Reuters ф'ючерси на європейський Euro Stoxx 50 знижувалися на 1,7%, на американський S&P 500 – на 0,5%, Nasdaq – на 1%.

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Нагадаємо:

19 листопада Anthropic вийшла на біржу з рекордним IPO загальним обсягом $81,34 млрд, перевершивши попередній рекорд SpaceX.

TSMC і Samsung призупинили частину поставок чипів китайським клієнтам після запровадження нових заходів експортного контролю США.