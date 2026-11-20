У п'ятницю акції зазнали різкого падіння, завершивши важкий тиждень для ринків, оскільки широко розрекламоване первинне розміщення акцій (IPO) компанії Anthropic спонукало інвесторів фіксувати прибуток від ралі, спричиненого сектором штучного інтелекту, замість того, щоб його пожвавити.

Про це повідомляєʼ CNBS.

Індекс Nasdaq Composite перейшов у мінус за підсумками року, а S&P 500 увійшов у зону корекції разом з індексом Dow Jones Industrial Average.

Індекс Nasdaq, у якому переважають технологічні компанії, втратив 3,7% і з початку року знизився на 1%. Індекс S&P 500, що відображає стан ринку в цілому, знизився на 2,3%, а індекс "блакитних фішок" Dow впав на 396 пунктів, або на 0,8%. І S&P 500, і Dow були нижчими за свої рекордні значення на понад 10%.

Акції Anthropic втратили 12%, віддавши більшу частину свого 17-відсоткового стрибка, досягнутого під час дебюту на Nasdaq у четвер, і чинячи тиск на сектор штучного інтелекту в цілому. Акції виробників мікросхем Advanced Micro Devices та Nvidia впали відповідно на 11% та понад 7%.

Акції Micron Technology впали більш ніж на 12%. Ці падіння в технологічному секторі стали продовженням втрат, зафіксованих під час жахливої сесії в четвер, коли основні індекси втратили понад 2% кожен, а індекс Dow вперше з червня закрився нижче ключового рівня 50 000.

"Це не просто корекція, зумовлена переоцінкою. Вона набуває все ширшого характеру", — зазначив Массімо Сантіккіа, керівник відділу американських акцій у Procyon. "Наразі на ринку однозначно панує настрій уникнення ризиків".

Ці збитки викликають занепокоєння в інвесторів, які сподівалися, що фінансові результати Nvidia та IPO компанії Anthropic відродять ентузіазм щодо торгівлі акціями компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Зараз ринок, схоже, перебуває на межі справжньої капітуляції після того, як протягом останніх тижнів його розхитувала низка негативних новин. Ознаки уповільнення темпів зростання капітальних витрат, перемога демократів на проміжних виборах 2026 року та усунення Дженсена Хуанга з посади в Nvidia — все це викликало сумніви щодо майбутнього розвитку штучного інтелекту.

На додачу до цього, можливість подальшого підвищення процентних ставок з боку Федеральної резервної системи також лякає трейдерів.

Інвестори сховалися в захисних секторах ринку, де роздрібні мережі, такі як Walmart та Costco, а також інші компанії, наприклад Johnson & Johnson та Procter & Gamble, демонстрували зростання. Акції Walmart подорожчали майже на 3%, а Costco — майже на 2%. Акції Johnson & Johnson та Procter & Gamble подорожчали більше ніж на 1% кожна.

Нагадаємо:

На світових фондових ринках 20 листопада продовжився розпродаж, оскільки рекордний вихід на біржу розробника Claude компанії Anthropic не зміг відновити довіру інвесторів до сектору штучного інтелекту.