Міненерго назвало цілі атаки росіян: АЕС вимушено знизили потужність генерації
ХАЕС
Цілями масованої атаки росіян вночі стали електростанції та підстанції, через що українські АЕС вимушено скоротили потужність генерації.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
АЕС поступово повертатимуться до нормальної схеми роботи після відновлення пошкоджених мереж.
Ремонтні бригади вже розпочали роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Відновлення ускладнюють повторні удари по відремонтованих об'єктах та постійні повітряні тривоги.
Станом на ранок через атаку частина споживачів залишалася без електроенергії у Києві та десяти областях.
Нагадаємо:
20 листопада у Дніпрі та чотирьох районах Дніпропетровщини запровадили екстрені відключення, під час яких графіки не діють.
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